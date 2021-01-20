В поселке Карелии мужчина вырыл яму рядом с табличкой "копать запрещено" и привлек внимание полиции

Ранее судимый житель деревни Вилга попытался похитить зарытый в землю кабель для телефонии и интернета, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратились жители деревни Вилга. Бдительные граждане рассказали стражам порядка, что вблизи трассы, у одного из жилых домов подозрительный мужчина разрыл яму рядом с табличкой "Копать запрещено! Кабель".

Участковый уполномоченный полиции Прионежского района незамедлительно выехал на возможное место преступления и поймал подозреваемого с поличным.

Оказалось, что нарушитель - 42-летний ранее судимый за аналогичные проступки житель этой деревни. Он намеревался похитить провод для телефонии и интернета, чтобы затем его продать. По словам мужчины, он заприметил этот кабель давно. Также ему было известно, что кабель проходит по территории дома одинокой женщины, которая часто уезжает по делам. Дождавшись удобного момента, местный житель решил совершить задуманное. Однако довести преступление до конца не успел.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Свою вину мужчина признал.