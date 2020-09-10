Рецидивист из Карелии обменял краденое на домашний кинотеатр

В полицию Сегежского района обратился 53-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.
Он заявил, что кто-то проломил крышу его гаража и похитил имущество на 8 тысяч рублей.
Был становлен 32-летний подозреваемый. Мужчина рассказал, что проник в гараж, сломав деревянную крышу, а чтобы вынести похищенное, открыл двери изнутри. Выбрав музыкальный центр, отрезную машинку и бензопилу, он скрылся с места преступления.
Все эти предметы злоумышленник обменял на домашний кинотеатр.
Возбуждено уголовное дело.
Судимый подозреваемый находится под арестом.
Комментарии