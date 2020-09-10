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Рецидивист из Карелии обменял краденое на домашний кинотеатр

Новости. Криминал
11:24, 11 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию Сегежского района обратился 53-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Он заявил, что кто-то проломил крышу его гаража и похитил имущество на 8 тысяч рублей.

Был становлен 32-летний подозреваемый. Мужчина рассказал, что проник в гараж, сломав деревянную крышу, а чтобы вынести похищенное, открыл двери изнутри. Выбрав музыкальный центр, отрезную машинку и бензопилу, он скрылся с места преступления.

Все эти предметы злоумышленник обменял на домашний кинотеатр.

Возбуждено уголовное дело.

Судимый подозреваемый находится под арестом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-09-11 13:01:29
Пора кончать с ними. Создать и выселить в СРР. В Союзную Рецидивистскую Республику. Боитесь? Слабаки. Протестуны и блогеры.
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