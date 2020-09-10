Рецидивист из Карелии обменял краденое на домашний кинотеатр

В полицию Сегежского района обратился 53-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Он заявил, что кто-то проломил крышу его гаража и похитил имущество на 8 тысяч рублей.

Был становлен 32-летний подозреваемый. Мужчина рассказал, что проник в гараж, сломав деревянную крышу, а чтобы вынести похищенное, открыл двери изнутри. Выбрав музыкальный центр, отрезную машинку и бензопилу, он скрылся с места преступления.



Все эти предметы злоумышленник обменял на домашний кинотеатр.

Возбуждено уголовное дело.



Судимый подозреваемый находится под арестом.