В Карелии рецидивист не устоял перед соблазном украсть деньги у забывчивого знакомого

Ранее судимый житель Карелии похитил деньги с банковского счета знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В январе этого года в гости к жителю Олонецкого района пришли гости, компания распивала спиртные напитки. После застолья, когда гости разошлись, хозяин обнаружил забытый телефон одного из приятелей. Подсудимый воспользовался подключенным «мобильным банком» и перевел со счета средства в сумме превышающие 6500 рублей.

В суде мужчина признал вину и полностью возместил ущерб. Однако из-за имеющихся непогашенных судимостей ему назначили 3 года лишения свободы в колонии общего режима.