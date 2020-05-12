Рецидивист избил и ограбил водителя, подобравшего его на трассе в Карелии

В полицию с заявлением о краже телефона обратился 23-летний житель Суоярви, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина на личном авто ехал в Петрозаводск по делам. При подъезде к городу он увидел двух мужчин и согласился их подвезти при условии, что те заплатят. Доставив попутчиков до Шуйского шоссе, водитель попросил рассчитаться. Тогда один из пассажиров избил водителя, выхватил у него телефон, и сбежал вместе с другом.

Злоумышленника задержали – им оказался ранее судимый 30-летний перозаводчанин. Мужчина задержан.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее юноша избил пожилого жителя Карелии ради 350 рублей.