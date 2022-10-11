Рецидивист избил пенсионера в Карелии ради пакета с продуктами

В Прионежском районе вынесли приговор местному жителю, ограбившему пенсионера, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Прионежском районе Карелии рассматривалось уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Обвиняемого в грабеже.

Как было установлено, в октябре 2021 года ранее судимый безработный заметил в продуктовом магазине 70-летнего пенсионера, покупавшего там продукты. Мужчина проследил за пенсионером, вышедшим из магазина, и напал на него в лесу. Рецидивист избил 70-летнего мужчину, а затем вырвал у него из рук пакет с продуктами и скрылся.

Было возбуждено уголовное дело, которое какое-то время оставалось нераскрытым. Но в ходе следственно-оперативных действий правоохранители нашли подозреваемого, и до суда он находился под стражей.

Прионежский районный суд приговорил рецидивиста к 3 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.