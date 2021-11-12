Рецидивист на севере Карелии обворовал собственного отца

Полиция Костомукши раскрыла кражу с банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступило заявление от 65-летнего горожанина, обнаружившего, что с его счета исчезло более 100 тысяч рублей. Списания производились с февраля 2021 года.

Под подозрением оперативников оказался ранее неоднократно судимый 35-летний сын потерпевшего. Он сознался в содеянном и пообещал возместить ущерб.

Установлено, что какое-то время назад заявитель дал ему в пользование свою банковскую карту, к которой был привязан номер телефона. Сын установил на телефоне приложение, которое позволило ему получить доступ ко всем счетам отца. Мужчина попробовал перевести небольшую сумму своему приятелю, у него это получилось, после чего он стал регулярно проводить подобные операции.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.