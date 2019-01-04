Рецидивист украл из магазинов Карелии икру и колбасу

Полиция задержала мужчину, подозреваемого почти в 10 кражах, сообщили в МВД Карелии.

В одном из сетевых магазинов Петрозаводска была обнаружена пропажа товара на сумму свыше 12 тысяч рублей. Среди предпочтений злоумышленника оказались колбасные изделия, икра и иное.

Полицейские установили подозреваемого – 36-летнего петрозаводчанина. По версии следствия, он с умыслом отправлялся в магазины, имея при себе рюкзак, похищал товары, впоследствии сбывать похищенное.

Ему инкриминируется около 10 эпизодов краж из магазинов. В том числе он подозревается в краже игровой приставки из магазина бытовой техники, расположенного в городе Кондопога.

На мужчину возбуждены уголовные дела.