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Житель Карелии обменял тонометр на алкоголь

Новости. Криминал
11:04, 17 Июня 2021
фото: © freepik.com/azerbaijan_stockers

Ранее судимый петрозаводчанин обокрал знакомых, чтобы найти деньги на выпивку, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратился местный житель, который сообщил, что из его квартиры пропали телевизор и тонометр общей стоимостью свыше 6 тысяч рублей. Заявитель рассказал, что в день, когда произошла кража, его дома не было. Пропажу обнаружила его мать. Она же предположила, что преступление совершил её знакомый из Петрозаводска, который заходил к ней в гости.

В итоге ее предположение подтвердилось. Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступление совершил 39-летний ранее судимый петрозаводчанин. Он дал признательные показания и рассказал, что продал похищенное, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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