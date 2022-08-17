Рецидивист в Карелии заглянул на застолье к соседям и ушел с добычей

В Костомукше полицейские раскрыли кражу, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратилась горожанка, сообщившая о краже. Женщина приехала вечером к друзьям в общежитие, а на следующий день, собравшись домой, не обнаружила находившегося в кармане ее куртки кошелька.

Сотрудники уголовного розыска нашли причастного к краже. Им оказался 39-летний ранее судимый костомукшанин, также живущий в этом общежитии. Мужчина заглянул на застолье к соседям, а, уходя, прихватил кошелек из чужой куртки.

Деньги рецидивист забрал себе, а кошелёк выбросил. Однако, по его словам, потратить «добычу» он не успел, так как где-то потерял всю наличность.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания и обязался возместить ущерб.