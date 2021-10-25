Рецидивист в Петрозаводске быстро обокрал квартиру собутыльника и продолжил пить с ним

Полицейские карельской столицы раскрыли кражу, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о хищении имущества обратилась 57-летняя горожанка. Она рассказала, что в октябре на какое-то время уезжала в Санкт-Петербург, а в квартире в это время оставался сожитель. Вернувшись, женщина обнаружила пропажу ноутбука. Ущерб был оценен в 5 тысяч рублей.

Выяснилось, что к мужчине приходил в гости знакомый, они вместе пили спиртное. Именно на него и пало подозрение.

Полицейские вышли на ранее судимого 34-летнего жителя карельской столицы, приходившего в гости в квартиру потерпевшей. Тот дал признательные показания. Оказалось, во время застолья хозяин на какое-то время выходил из дома. Гость схватил ноутбук, вышел на улицу, быстро продал его, а потом вернулся и, дождавшись приятеля, как ни в чем не бывало продолжил возлияния.

Уголовное дело возбуждено по статье «кража». Фигурант обязался возместить ущерб в полном объеме. Ему грозит до двух лет лишения свободы.