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Рецидивист в Петрозаводске быстро обокрал квартиру собутыльника и продолжил пить с ним

Новости. Криминал
10:08, 25 Октября 2021
фото: © freepik.com

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Полицейские карельской столицы раскрыли кражу, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о хищении имущества обратилась 57-летняя горожанка. Она рассказала, что в октябре на какое-то время уезжала в Санкт-Петербург, а в квартире в это время оставался сожитель. Вернувшись, женщина обнаружила пропажу ноутбука. Ущерб был оценен в 5 тысяч рублей.

Выяснилось, что к мужчине приходил в гости знакомый, они вместе пили спиртное. Именно на него и пало подозрение.

Полицейские вышли на ранее судимого 34-летнего жителя карельской столицы, приходившего в гости в квартиру потерпевшей. Тот дал признательные показания. Оказалось, во время застолья хозяин на какое-то время выходил из дома. Гость схватил ноутбук, вышел на улицу, быстро продал его, а потом вернулся и, дождавшись приятеля, как ни в чем не бывало продолжил возлияния.

Уголовное дело возбуждено по статье «кража». Фигурант обязался возместить ущерб в полном объеме. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Комментарии

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Кир
2021-10-25 10:13:57
Все виновники были убиты, включая покупателя. А как иначе поступать с полудикими людьми? Слова и воспитание на них не действуют. :)
Гость
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