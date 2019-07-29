Рецидивист в Петрозаводске обокрал соседа по общежитию, пока тот был на рыбалке

Петрозаводские полицейские раскрыли кражу из общежития, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился житель Первомайского микрорайона. Вернувшись домой с рыбалки, он обнаружил, что окна и двери в его комнату открыты. Он заметил, что все вещи соседа отсутствуют, а сам недосчитался ноутбука, планшетного компьютера и телефона.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 34-летнего подозреваемого. Он рассказал полицейским, что после освобождения из мест лишения свободы, родственники арендовали ему половину комнаты в том же общежитии. Через некоторое время он решил похитить у соседа электронную технику. Тогда мужчина дождался его ухода и съехал, взяв с собой чужое имущество. Похищенное он продал, денежные средства потратил на личные нужды.

По факту кражи возбужден6о уголовное дело.