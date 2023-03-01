Рецидивист в Петрозаводске продал чужой велосипед в 13 раз дешевле

Петрозаводчанин похозяйничал в чужих подъездах и чердаках, сообщили в МВД Карелии.

В начале февраля в полицию Петрозаводска обратился 42-летний местный житель, у которого из подъезда пропал велосипед стоимостью 13 тысяч рублей. Вскоре подозреваемый был найден — им оказался 31-летний ранее судимый петрозаводчанин. Мужчина зашел в подъезд пешком, а выехал оттуда на чужом велосипеде, который потом продал за тысячу рублей.

Во время следствия выяснилось, что эта кража не первая за последнее время. В одном из домов он вскрыл чердак и начал потихоньку выносить и продавать хранящиеся там вещи жильцов.

Добычей рецидивиста стали два полных комплекта колес с зимней и летней резиной, моющий пылесос, швейная машинка, одежда — в общей сложности на 80 тысяч рублей.

По фактам краж были возбуждены уголовные дела, фигурант находится под подпиской о невыезде.