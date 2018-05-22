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Новости. Криминал
17:40, 22 Мая 2018

Рецидивист в Петрозаводске угнал автомобиль и снял с него аккумулятор

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Житель Птицефабрики угнал автомобиль и продал от него аккумулятор, сообщили в МВД Карелии.

Днем 21 мая за помощью к инспекторам дорожно-патрульной службы обратился житель Петрозаводска. Он сообщил, что ночью на улице Шотмана был угнан принадлежащий ему автомобиль.

О случившемся автоинспекторы сообщили в дежурную часть УМВД России по Петрозаводску. На место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что автовладелец, покидая автомобиль, оставил ключ в замке зажигания, чем и воспользовался злоумышленник. Наружным нарядам была направлена ориентировка с описанием похищенного транспортного средства.

Вскоре автомашина была обнаружена в микрорайоне Ключевая. По признакам состава преступления возбуждено уголовное.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска был задержан 47-летний житель района Птицефабрика. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления. К моменту задержания он успел сбыть аккумулятор, снятый им с угнанной автомашины.

Транспортное средство возвращено владельцу. Решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела по факту хищения аккумулятора.

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