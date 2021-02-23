Рецидивист во дворе Петрозаводска дернул ручку авто и обогатился на 20 тысяч рублей

Житель Прионежья пожаловался в полицию, что у него во дворе Петрозаводска из незапертой машины украли кошелек, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 32-летний житель Прионежского района. Он сообщил, что из его автомобиля пропал кошелёк, в котором лежали 20 тысяч рублей.

На месте происшествия были обнаружены отпечатки пальцев. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 41-летнего петрозаводчанина, ранее неоднократно судимого.

Впоследствии заключение экспертов-криминалистов подтвердило его причастность к хищению, а затем тот дал признательные показания.

Он рассказал стражам правопорядка, что случайно заметил автомобиль, дёрнул ручку водительской двери, машина оказалась не заперта. Тогда горожанин, по версии следствия, проник внутрь и похитил портмоне, затем скрылся. Деньги подозреваемый потратил на личные нужды.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант арестован за ранее совершенное преступление.