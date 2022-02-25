890x80
Реклама
С праздником Масленицы!
Сегодня 08:30
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА ДОНБАССЕ, ВЗРЫВ ГАЗА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ И НАПАДЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ В ШКОЛЕ
27.02.2022 19:00
Прекратились поставки некоторых иномарок в Россию — как новых, так и подержанных 4
Сегодня 08:40

Рецидивист воспользовался незащищенным велосипедом жительницы Петрозаводска

Новости. Криминал
14:23, 28 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

В карельской столице полицейские раскрыли кражу, сообщили в МВД республики.

Петрозаводчанка обратилась в полицию с заявлением о краже велосипеда. По словам 31-летней горожанки, велосипед стоимостью около 6 тысяч рублей она хранила в подъезде.

Полицейские установили личность подозреваемого — 38-летнего жителя Петрозаводска, уже имевшего проблемы с законом. Мужчина вынес незащищенный противокражными средствами велосипед из подъезда и продал его.

В настоящее время расследуется уголовное дело. Фигурант рискует угодить за решетку на срок до 5 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-02-28 15:04:46
Велосипед надо дома держать, а машину на стоянке, самобытные наши.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
21.02.2022, 19:23
Следствие в Петрозаводске пытается опознать расчлененный труп по татуировке
22.02.2022, 15:57
Власти Карелии определили места размещения беженцев с Донбасса

Аналитика

Сегодня 13:39
Обществоведение
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска?
Комплекс зданий, куда власти Петрозаводска предлагают перенести троллейбусное депо, находится в плачевном состоянии, его реконструкция потребует сотен миллионов рублей.
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
25.02.2022 10:15
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 12
22.02.2022 17:30
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 6
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 9
21.02.2022 09:51
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»