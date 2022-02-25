Рецидивист воспользовался незащищенным велосипедом жительницы Петрозаводска

В карельской столице полицейские раскрыли кражу, сообщили в МВД республики.

Петрозаводчанка обратилась в полицию с заявлением о краже велосипеда. По словам 31-летней горожанки, велосипед стоимостью около 6 тысяч рублей она хранила в подъезде.

Полицейские установили личность подозреваемого — 38-летнего жителя Петрозаводска, уже имевшего проблемы с законом. Мужчина вынес незащищенный противокражными средствами велосипед из подъезда и продал его.

В настоящее время расследуется уголовное дело. Фигурант рискует угодить за решетку на срок до 5 лет.