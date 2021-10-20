Рецидивист жестоко изнасиловал знакомую на берегу озера в Карелии

В Муезерском районе пойдет под суд мужчина, который провел на свободе полгода до совершения преступления сексуального характера, сообщили в Следкоме Карелии.

Предварительным следствием установлено, что в июле 23-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из поселков Муезерского района, пригласил на женщину, с которой ранее был знаком. На берегу озера у леса мужчина напал на потерпевшую, угрожая убийством. Он изнасиловал женщину и совершил действия сексуального характера.

Обвиняемый ранее уже был судим. Изнасилование он совершил через полгода после освобождения из исправительной колонии. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Рецидивисту грозит 10 лет колонии.

Ранее сообщалось, петрозаводчанину грозит 6 лет колонии за то, что он избил и изнасиловал девушку у себя дома.