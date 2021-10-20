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Рецидивист жестоко изнасиловал знакомую на берегу озера в Карелии

Новости. Криминал
16:10, 20 Октября 2021
фото: © 7info.ru

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В Муезерском районе пойдет под суд мужчина, который провел на свободе полгода до совершения преступления сексуального характера, сообщили в Следкоме Карелии.

Предварительным следствием установлено, что в июле 23-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из поселков Муезерского района, пригласил на женщину, с которой ранее был знаком. На берегу озера у леса мужчина напал на потерпевшую, угрожая убийством. Он изнасиловал женщину и совершил действия сексуального характера.

Обвиняемый ранее уже был судим. Изнасилование он совершил через полгода после освобождения из исправительной колонии. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Рецидивисту грозит 10 лет колонии.

Ранее сообщалось, петрозаводчанину грозит 6 лет колонии за то, что он избил и изнасиловал девушку у себя дома.

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Комментарии

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Дуб
2021-10-20 18:52:05
Маленькие сроки этим козлам, надо как в других странах: от 120 лет до 250, и вроде как не пожизненно...
Пантелеймон
2021-10-20 16:44:06
Кир! Как поживает Ваш Кот? Который говорит и всё знает! Надеюсь он привет?
Кир
2021-10-20 16:57:57
Пантелеймон, спасибо. Нормально живет мой кот и присутствует при написании, стараясь иногда ткнуть лапой в клавишу. :) Если, что не так - это не я. Это он. :)
Кир
2021-10-20 16:23:11
Другие бабы завидуют ей.
Сеня
2021-10-20 16:30:55
Кир, вот чего плетёшь ? Уши вянут хм.
Кир
2021-10-20 16:36:29
Сеня, засунь свои уши в другую часть тела. Знаю о чем пишу. Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой.© Ты знаешь реальную жизнь? Видимо, не знаешь. :)
Сеня
2021-10-20 16:43:54
Кир, ещё и хамло хм.
Русский
2021-10-20 16:18:23
Очередной адепт секты свидетелей ночного фотографа
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