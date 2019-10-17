Рецидивиста из Карелии вновь отправили за решетку

Ранее судимого жителя Олонецкого района осудили за угон автомобиля и кражи, сообщили в прокуратуре Карелии.

Мужчина вышел из колонии 9 апреля 2019, а в период с 23 мая по 13 июня совершил в разных местах района угон автомобиля и три кражи.

Дальнейшая деятельность рецидивиста была пресечена сотрудниками полиции.

Суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.