Рецидивиста в Карелии приговорили к 9 годам колонии за хранение боеприпасов и наркотиков

Ранее судимый мужчина осужден за покушение на сбыт наркотиков, хранение боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе Петрозаводского городского суда.

Петрозаводский городской суд 21 октября вынес приговор ранее судимому мужчине за покушение на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере через интернет, незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств и незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ.

Назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 50 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.