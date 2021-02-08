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Молодая рецидивистка в Петрозаводске украла косметики на 11 тысяч рублей

Новости. Общество
10:20, 09 Февраля 2021
фото: © Sputnik/РИА Крым
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Сотрудники полиции Петрозаводска установили подозреваемую в краже, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работников одного из сетевых магазинов о краже. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что женщина пыталась без оплаты вынести из магазина косметики на сумму в 11 тыс. рублей. Однако ее действия пресекли продавцы, которые вызвали охрану, а затем полицию.

При досмотре в дамской сумке подозреваемой обнаружили похищенную косметику. Похитительницей оказалась ранее судимая 31-летняя петрозаводчанка.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-09 12:13:24
Зэков бывших не бывает. У них сломан генетический код. Поправить ничего нельзя. Баба Валя закон принять не способна, чтобы вторя ходка была последней. :)
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