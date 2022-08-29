Ревнивый житель Карелии бросился с ножом на свою возлюбленную

В Сегеже ссора на почве ревности привела к уголовному делу, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района поступила информация о преступлении в одном из общежитий города. Участковый выяснил обстоятельства произошедшего.

Ночной конфликт разгорелся между двумя сожителями. В пылу ссоры 40-летний ранее судимый сегежанин ножом полоснул по лицу своей избранницы. Поводом для ссоры послужила ревность. Все произошло на глазах матери 41-летней сожительницы. Пожилая женщина и вызвала полицию и медиков.

Пострадавшая с колото-резаной раной щеки была доставлена в лечебное учреждение, а против ее сожителя было возбуждено уголовное дело. Ревнивцу грозит до двух лет лишения свободы.