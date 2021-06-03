Режим ЧС могут ввести в отдаленном районе Петрозаводска из-за проблем с электричеством

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о проблемах Бараньего Берега, где нет света со 2 июня.

В ЕДДС Петрозаводска сообщили о том, что со 2 июня отсутствует электроснабжение в местечках Бараний Берег и Немецкий Наволок. Причина: повреждение на электрических сетях. Сети никем не обслуживаются.

Как пишет на своей странице глава Петрозаводска, саму сеть, точнее ответвление, город не так давно принял на баланс. Но при этом вопрос с электроснабжением отдаленных районов до сих пор не решен.

«Переговорил с руководством ПСК, обещали помочь, за что им большое спасибо. Но в режиме спасите-помогите долго существовать нельзя. Рассматриваем в том числе и режим ЧС в качестве механизма ликвидации текущей проблемы. А затем надо выходить на предметное решение. Ремонт сетей электроснабжения — это не вопрос МУП ПЭС — это не наружное освещение», — считает Владимир Любарский.

Ранее глава Петрозаводска устроил разнос чиновникам администрации, которые проворонили аварию на электросетях в Соломенном.