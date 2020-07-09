Режиссер Сокуров предложил снять фильм об обвинителях по делу Дмитриева

Александр Сокуров предложил художественно и документально осмыслить жизнь обвинителей, участвующих в деле обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева из Карелии.

Режиссер, член Совета при президенте по правам человека Александр Сокуров предложил снять картину о прокурорах, участвующих в деле историка Дмитриева, пишет "Интерфакс".

"Мне, как режиссеру, хотелось бы увидеть обвинителя, узнать, что это за человек, как он воспитывался, где получал образование, кто вокруг него, что говорят его коллеги прокуроры, сотрудники ФСБ в этом регионе, о чем они говорят вечером в ресторане, утром со своей семьей, что это вообще такое, как это", – сказал Сокуров.

Напомним, 8 июля городской суд Петрозаводска завершил слушания по уголовному делу известного исследователя сталинских репрессий, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера по отношению к своей приемной дочери. Суд огласит приговор по уголовному делу Юрия Дмитриева 22 июля в 14.30.

Напомним, гособвинение запросило для Дмитриева 15 лет строгого режима. Сторона защиты потребовала его оправдать. Сам Дмитриев свою вину не признал.



Справка:



Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Сам он отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Юрия Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.