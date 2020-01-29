"Резиденция Борея" откроется в Петрозаводске

В холле отеля в столице Карелии будет работать резиденция легендарного героя сказочной страны Гипербореи, где можно сфотографироваться на волшебном троне и погадать на древних рунах.

4 февраля "Резиденция Борея" откроет свои двери для всех желающих. В холле отеля Cosmos Petrozavodskна улице Куйбышева, 26 жители и гости Петрозаводска смогут сфотографироваться на волшебном троне героя Гипербореи и купить сувениры с символикой фестиваля «Гиперборея». Из резиденции можно отправить авторскую открытку в любую точку мира. Здесь же у всех будет возможность погадать на древних рунах и принять участие в мастер-классе по изготовлению карельского оберега, пишут в паблике "Городской-Дом-Культуры Петрозаводск".

"Резиденция Борея" будет открыта до 2 марта. Она будет работать ежедневно с 12.00 до 20.00 часов.

Ранее стала известна программа фестиваля "Гиперборея" в Петрозаводске.