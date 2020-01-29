890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сотрудница МВД, обвиняемая в халатности по делу "петрозаводского маньяка", заявила о подложном документе в своем деле 4
Сегодня 13:23
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
Сегодня 11:41
Из Петрозаводска до Хельсинки можно будет добраться за час 1
Сегодня 09:34
Камеру фиксации скорости установили на проспекте в Петрозаводске 5
Сегодня 10:45

"Резиденция Борея" откроется в Петрозаводске

Новости. Общество
15:40, 29 Января 2020
фото: vk.com/gorod_domik
Загрузка...

В холле отеля в столице Карелии будет работать резиденция легендарного героя сказочной страны Гипербореи, где можно сфотографироваться на волшебном троне и погадать на древних рунах.

4 февраля "Резиденция Борея" откроет свои двери для всех желающих. В  холле отеля Cosmos Petrozavodskна улице Куйбышева, 26 жители и гости Петрозаводска смогут сфотографироваться на волшебном троне героя Гипербореи и купить сувениры с символикой фестиваля «Гиперборея». Из резиденции можно отправить авторскую открытку в любую точку мира. Здесь же у всех будет возможность погадать на древних рунах и принять участие в мастер-классе по изготовлению карельского оберега, пишут в паблике "Городской-Дом-Культуры Петрозаводск".

"Резиденция Борея" будет открыта до 2 марта. Она будет работать ежедневно с 12.00 до 20.00 часов.

Ранее стала известна программа фестиваля "Гиперборея" в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-01-29 16:03:57
А где морозец Пайкконе ? Сказочные персонажи по очереди бухают что ли
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
22.01.2020, 09:16
Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске
28.01.2020, 15:11
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства
26.01.2020, 09:56
Ночью загорелась "сталинка" напротив мэрии Петрозаводска на проспекте Ленина

Чтиво

24.01.2020 12:59
Личное мнение
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 8
Как карельские старосты ходатайствовали об автономии перед британским королем.
"У нас тут жизнь бурная и яркая" 4
14.01.2020 14:02
Александр Побережный-Береговский: "Не получается жить и зарабатывать на коврике"
10.01.2020 13:34
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
Новое
Сегодня 15:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»