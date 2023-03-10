Резкая оттепель идет в Карелию

С 14 марта в Петрозаводске потеплеет до плюс 6 градусов.

Резкая оттепель придет в республику на этой неделе. Так, в ночь на 14 марта воздух в Петрозаводске остынет до -6, -8 градусов, а вечером этого же дня потеплеет до +3, +5 градусов и пройдут дожди. Об этом пишут в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

«15 марта в течение суток облачно с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха составит +3...+6 градусов. После прошедшего снегопада в городе явно будет потоп» - предупреждают в паблике.

Ранее синоптики карельского Гидрометцентра предупредили о приближении непогоды.