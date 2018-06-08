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Новости. Экономика
15:11, 08 Июня 2018

Резкий скачок цен на бензин зафиксирован в Карелии

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Средняя стоимость бензина в Карелии в мае выросла на 7,5% по сравнению с апрелем, это больше темпа роста цен за весь прошлый год.

Согласно докладу Карелиястата о социально-экономическом положении Карелии, в 2017 году стоимость бензина АИ-92 увеличилась на 6,1%, АИ-95 и выше – на 4,6% по сравнению с 2016 годом.

Еженедельный мониторинг цен Карелиястат проводит только в Петрозаводске.

По данным на 4 июня, бензин марки АИ-92 в столице Карелии стоил, в среднем, 42,23 рубля за литр, АИ-95 - 44,41 рубля, АИ-98 - 49,10 рубля.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
баян
2018-06-08 16:36:59
вот вам и народные недры
User
2018-06-08 16:13:51
"Стабилизец стабилизирован" - сказала прямая линия.
xxxxxxx
2018-06-08 15:28:25
И где этот УФАС Карелии , некий Пряхин ??? Так и будем сидеть и молчать ???
deep
2018-06-08 15:26:34
Дизель на 10% поднялся.
Гость
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