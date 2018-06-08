Резкий скачок цен на бензин зафиксирован в Карелии

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Средняя стоимость бензина в Карелии в мае выросла на 7,5% по сравнению с апрелем, это больше темпа роста цен за весь прошлый год.
Согласно докладу Карелиястата о социально-экономическом положении Карелии, в 2017 году стоимость бензина АИ-92 увеличилась на 6,1%, АИ-95 и выше – на 4,6% по сравнению с 2016 годом.
Еженедельный мониторинг цен Карелиястат проводит только в Петрозаводске.
По данным на 4 июня, бензин марки АИ-92 в столице Карелии стоил, в среднем, 42,23 рубля за литр, АИ-95 - 44,41 рубля, АИ-98 - 49,10 рубля.
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