Результаты опроса жителей Петрозаводска власти обещают учесть при благоустройстве города

Администрация Петрозаводска и карельский филиал РАНХиГС обратились к жителям города с предложением высказаться о программе "Формирование комфортной городской среды".

Все желающие могут заполнить онлайн-анкету, чтобы дать оценку работе по благоустройству общественных территорий и высказать свои предложения по ее усовершенствованию.

"Результаты исследования будут использованы в обобщенном виде для дальнейшей работы...", - пообещали в мэрии.

В прошлом году жители микрорайона Соломенное написали главе Карелии открытое письмо с жалобой на неудовлетворительную работу по программе "Комфортная городская среда".

"Ни для кого не секрет, что программа провалена и парки останутся недоделанными", - написали авторы письма.

Аналогичные жалобы высказывали жители микрорайона Древлянка, обеспокоенные тем, что подрядчик прекратил работы на тропе Ивана Царевича.

Минстрой Карелии ранее объявил, что в 2021 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" обновят 175 объектов – 100 дворов и 75 общественных зон. В Минстрое отметили, что Костомукша, Кондопога, Петрозаводск и Сегежа определяли общественные территории на рейтинговых голосованиях.