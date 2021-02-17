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Результаты опроса жителей Петрозаводска власти обещают учесть при благоустройстве города

Новости. Общество
08:45, 18 Февраля 2021
фото: администрация Петрозаводска
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Администрация Петрозаводска и карельский филиал РАНХиГС обратились к жителям города с предложением высказаться о программе "Формирование комфортной городской среды".

Все желающие могут заполнить онлайн-анкету, чтобы дать оценку работе по благоустройству общественных территорий и высказать свои предложения по ее усовершенствованию.

"Результаты исследования будут использованы в обобщенном виде для дальнейшей работы...", - пообещали в мэрии.

В прошлом году жители микрорайона Соломенное написали главе Карелии открытое письмо с жалобой на неудовлетворительную работу по программе "Комфортная городская среда".

"Ни для кого не секрет, что программа провалена и парки останутся недоделанными", - написали авторы письма.

Аналогичные жалобы высказывали жители микрорайона Древлянка, обеспокоенные тем, что подрядчик прекратил работы на тропе Ивана Царевича.

Минстрой Карелии ранее объявил, что в 2021 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" обновят 175 объектов – 100 дворов и 75 общественных зон. В Минстрое отметили, что Костомукша, Кондопога, Петрозаводск и Сегежа определяли общественные территории на рейтинговых голосованиях.

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