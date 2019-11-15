Результаты проверки по ситуации с массовой гибелью птиц в Сегеже станут известны через неделю

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о сроках, которые установлены для организаций, взявших под контроль ситуацию в Сегеже.

Как сообщил руководитель республики на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", территориальный отдел Роспотребнадзора должен организовать отбор проб воздуха, воды и снега не только в Сегежском, но в Беломорском, Кемском и Лоухском районах. Результаты исследований ведомство должно представить на комиссию по ЧС до 22 ноября.

Сегежский ЦБК также до 22 ноября обязан сообщить на комиссию по ЧС о результатах производственного контроля воды и воздуха, а также об итогах проверок предприятия Росприроднадзором.

Республиканский центр ветеринарии и консультирования должен быть готов отчитаться по отбору патологического материала погибших птиц до 21 ноября.

Кроме того, управляющие компании и ТСЖ Сегежи должны будут в срок до 20 ноября представить информацию о мероприятиях по дератизации. В случае обнаружения погибших птиц они обязаны незамедлительно сообщать об этом в администрацию района и Сегежскую ветеринарную станцию.

Что касается влияния зловонного тумана на состояние здоровья сегежан, то в Управлении Роспотребнадзора отметили, что информации об увеличении числа обращений населения с жалобами на ухудшение самочувствия от Сегежская ЦРБ не поступала.

Напомним, о массовой гибели птиц после тумана, опустившегося на город, рассказали жители Сегежи в соцсетях. Власти Карелии заявили, что на сегодняшний день приняты экстренные меры для нормализации ситуации в Сегеже.