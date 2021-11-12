Результаты расследования кражи коврика опубликовал официальный сайт МВД Карелии

МВД Карелии сообщило подробности расследования кражи, произошедшей в одном из учреждений Медвежьегорского района.

Официальный пресс-релиз опубликован на сайте министерства.

В Медвежьегорске из зоны обслуживания клиентов одного из учреждений пропал грязезащитный ковёр. Ущерб был оценён в сумму 4 220 рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил, что к данному происшествию причастен 19-летний горожанин. Он забрал коврик, чтобы использовать у себя в квартире.

Полицейский посетил его по месту жительства и обнаружил там украденный ковёр.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД.