Результаты расследования кражи коврика опубликовал официальный сайт МВД Карелии

МВД Карелии сообщило подробности расследования кражи, произошедшей в одном из учреждений Медвежьегорского района.
Официальный пресс-релиз опубликован на сайте министерства.
В Медвежьегорске из зоны обслуживания клиентов одного из учреждений пропал грязезащитный ковёр. Ущерб был оценён в сумму 4 220 рублей.
Участковый уполномоченный полиции установил, что к данному происшествию причастен 19-летний горожанин. Он забрал коврик, чтобы использовать у себя в квартире.
Полицейский посетил его по месту жительства и обнаружил там украденный ковёр.
По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД.
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