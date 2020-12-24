Риелторы прогнозируют резкий рост цен на аренду жилья

Цены на аренду жилья в крупных городах России могут вырасти на 8-10%.

Об этом сообщили "Известиям" опрошенные участники рынка недвижимости.

По словам генерального директора риелторской компании We know Александра Галицына, в первой половине текущего года ставки аренды жилья заметно снизились, поскольку многие арендодатели пошли навстречу гражданам, которые потеряли работу и решили вернуться в родной город на период самоизоляции или же нуждались в сокращении расходов.

После завершения локдауна спрос восстановился, и уже осенью цены на аренду жилья стали расти, в том числе благодаря восстановлению рынка труда, добавил Галицын. Некоторые работодатели, которые сократили штат весной, стали нанимать новых сотрудников.

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