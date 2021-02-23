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Ритейлеры объяснили, почему они поднимут цены на непродовольственные товары

Новости. Общество
09:11, 24 Февраля 2021
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила, что цены на непродовольственные товары могут вырасти.

Как сообщают Известия, об этом сказано в письме АКОРТ в Минпромторг.

Ритейлеры объяснили, что стоимость контейнерных перевозок из КНР и стран Юго-Восточной Азии с ноября по январь 2021 года значительно повысилась. Это касается как морского, так и железнодорожного транспорта. Этот факт «приведет к соответствующему увеличению розничных цен в организациях торговли», сказано в письме. Поэтому АКОРТ попросила Минпромторг учитывать его при анализе динамики цен на товары у ритейлеров.

По словам представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники  Антона Гуськова, изготовители и продавцы признают проблему, которую обозначила АКОРТ.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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User
2021-02-24 09:52:10
Феерично импортозаместились!
Толик
2021-02-24 09:17:43
Да всё подорожает! Чего удивляться? Мы полностью зависим от нефти и газа, и, конечно, доллара!?! Своего ничего нет, по сути, даже машины собираем в кучу из чужих запчастей, смех и только.....
Гость
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