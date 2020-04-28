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Ряд "Ласточек" до Карелии не будет курсировать в майские праздники

Новости. Общество
14:06, 29 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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В связи с отсутствием спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране в дни майских праздников не будет назначен ряд поездов дальнего следования "Ласточка", сообщили в пресс-службе ОЖД.

С 30 апреля по 11 мая не будут курсировать поезда в сообщении с Санкт-Петербургом, а также беспересадочные вагоны Москва – Рускеала.

Таким образом, временно выводятся из расписания следующие поезда:

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Пассажиры, планировавшие путешествие до 1 июня 2020 года, но вынужденные отказаться от поездки из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, также могут воспользоваться технологией дистанционной отмены поездки.

Ранее сообщалось, что в период режима самоизоляции до Карелии можно доехать на пяти поездах.

 

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