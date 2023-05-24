Рядом с Карелией грузовик на полном ходу выехал на встречную полосу, протаранив 10 автомобилей (ВИДЕО)

Страшная авария в северной столице попала на камеру наружного видеонаблюдения.

Сплошной утренний поток спешащих по своим делам автомобилистов утром 3 июня разбил грузовик, вылетевший на встречную полосу. Момент страшной аварии попал на видео.

На записи виден момент начала ДТП: грузовой «Ивеко» влетает во встречный поток.

В распоряжении «Фонтанки» оказалась фотография тормозного пути, оставшегося после страшной аварии. Изображение в редакцию прислала читательница.

«На фото — первые минуты после аварии», — написала Юлия.

Авария, напомним, произошла в девятом часу утра субботы. По предварительной информации, водитель «Ивеко» выехал на встречную полосу и протаранил не менее 10 автомобилей. Очевидцы отмечали, что у грузовика, вероятно, возникли проблемы с тормозами.