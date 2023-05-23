Рядом с Карелией появился новый город

В соседнем с Карелией регионе стало на одно городское поселение больше.

Как передаёт корреспондент 47news, в среду, 31 мая, депутаты ЗакСа Ленобласти в первом чтении приняли законопроект, превращающий Колтушское сельское поселение Всеволожского района в город.

Причём сделали это без обсуждения, поскольку так попросил депутат ЗакСа от округа Саяд Алиев. Мотивировал он своё предложение тем, что вопрос достаточно много обсуждался на различных уровнях и у губернатора нет к нему вопросов.

47news неоднократно рассказывал, что решение созрело ещё в прошлом году, и о нём вроде как все забыли, но в начале 2023 года извлекли на суд общественности.

Плюсы, минусы и аргументы территориального преобразования 47news также расписывал в прошлом году. Основные расчёты строятся на предположении, что к 2035 году население Колтушского поселения вырастет с нынешних 30 тысяч до 64 тысяч.

Как предполагают власти, людям жить в городе, а не в деревне, станет немного дороже. Повысятся тарифы на электричество, но останутся прежними на все остальные коммунальные блага. Новый статус не повлияет на скорость появления новых школ и медицинских учреждений. Правда, лишатся доплат за работу в сельской местности различные специалисты. Больше нельзя будет получить ипотеку на льготных условиях, предназначенную для деревенских. Как следует из официального ответа МВД, гражданам не надо менять паспорта и документы на недвижимость. С точки зрения местных властей, после получения городского статуса муниципалитет сможет распоряжаться всей государственной землёй, что есть в поселении. Строить можно будет не 9, как сегодня, а 12 этажей.