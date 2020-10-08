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Рядом с ТРК "ЛОТОС PLAZA" открылась долгожданная сельскохозяйственная ярмарка "Урожай 2020"

Новости. Общество
17:32, 09 Октября 2020
фото: ТРК "ЛОТОС PLAZA".
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Сельскохозяйственная ярмарка, проходившая ранее на улице Инженерной, в этом году переехала на новую площадку – к торгово-развлекательному комплексу "ЛОТОС PLAZA".

В первый же день, с самого открытия на ярмарке собралось множество посетителей, желающих приобрести свежие фермерские продукты, привезенные из разных уголков Карелии, а также представленные крупными фермерскими хозяйствами и сельхозпроизводителями страны.

На ярмарке представлена в большом количестве продукция животного происхождения: разнообразные сыры и молочные продукты, копчености, мясо и рыба, кондитерские изделия и мед, ягоды и грибы. Здесь можно найти и товары для дома и дачи: саженцы, инструменты, бытовую химию и средства по уходу за домом и садом.

Большое внимание уделяется безопасности участников и посетителей: рядом со входом на ярмарку размещены антисептические средства для обработки рук, посетителям напоминают о соблюдении социальной дистанции и обязательном ношении масок.

Ярмарка работает ежедневно с 9 по 18 октября с 10 до 20 часов по адресу пр-т Лесной, 47А, на парковке ТРК "ЛОТОС PLAZA".

Ярмарка проводится в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

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