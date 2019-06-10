Рядом со школой в Петрозаводске произошел пожар

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Пожар произошел на проезде А. Афанасьева в 190 м от школы №43 на Древлянке, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В воскресенье, 9 июня, в 22.05 на проезде Алексея Афанасьева, 2 произошел пожар на улице. В результате уничтожен мусор на площади 200 кв м. Через дорогу находится школа №43.
Причина, виновный устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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