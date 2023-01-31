Рядовой Кирилл Домнин из Карелии погиб в зоне спецоперации

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о погибшем в зоне СВО Кирилле Домнине из Лахденпохьи.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал, что рядовой Кирилл Домнин, водитель-электрик реактивно-артиллерийского дивизиона, житель Лахденпохьи, погиб в ходе СВО.

«Приношу глубокие соболезнования маме Кирилла, родным и близким бойца. Светлая память нашему земляку. Будем помнить», — выразил соболезнования глава Карелии.