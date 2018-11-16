"РКС-Петрозаводск" назовут лучшие подразделения компании

В "РКС-Петрозаводск" стартовал смотр-конкурс "Лучший производственный участок" среди подразделений компании.

Впервые этот конкурс проводился в прошлом году, тогда победителями в АО "ПКС-Тепловые сети" стали химическая лаборатория и автотранспортный цех, а специальный приз за лучший производственный участок вручили району тепловых сетей ОТЗ по ул. Судостроительная.

В АО "ПКС-Водоканал" в прошлом году первое место поделили водоочистные сооружения и аварийно-диспетчерская служба, специальный приз "Эталон чистоты" вручили автотранспортному цеху АО "ПКС-Водоканал".

Цель конкурса – улучшение качества работы подразделений, повышение культуры производства. Смотр-конкурс позволяет увидеть, какие на производственных участках есть проблемы и помочь в их разрешении.

Также конкурс помогает распространить положительный опыт работы сотрудников: по сравнению с прошлым годом в подразделениях заметны изменения в лучшую сторону – сотрудники "РКС-Петрозаводск" перенимают опыт лучших, своих коллег – осваивают метод организации рабочего пространства по системе 5s.

Система 5s – это один из элементов бережливого производства, позволяющий рационально и эффективно использовать рабочее место, бережно относиться к рабочим инструментам. Продлится конкурс до конца ноября, а уже в декабре мы узнаем, кому достанется переходящий кубок лучшего производственного участка.

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