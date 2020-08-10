"РКС-Петрозаводск" передали траву, скошенную в сквере "Аквамарин", в конный клуб

Несколько дней назад бдительные жители Петрозаводска забили тревогу: в сквере "Аквамарин", который "РКС-Петрозаводск" недавно подарили городу, петрозаводчане оставляют мусор, и его никто не убирает.

"РКС-Петрозаводск" не оставили эту ситуацию просто так.



Вчера члены молодежного совета "РКС-Петрозаводск" вместе с работниками ООО "Городской комбинат благоустройства" убрали сквер. Сотрудники комбината скосили траву на территории, а после рабочего дня молодежный совет собрал зелень и передал ее тем, кому она нужнее – лошадям.





Работники "РКС-Петрозаводск" пришли на уборку территории сквера целыми семьями, а некоторые даже в свой выходной день. Собранную траву доставили в конно-спортивный клуб "Онежская слобода". И зелень просто так не пропала, и лошадям радость. Молодежный совет сотрудничество с конно-спортивным клубом планирует продолжить. А пока документально решается вопрос с уборкой сквера, компания эту территорию не бросит – продолжит за ней ухаживать, убирать мусор. Да и после решения вопроса с ежедневной уборкой, конечно, сотрудники "РКС-Петрозаводск", как и прежде, будут присматривать за сквером, проводить субботники.



Работники компании просят горожан бережно относиться к новому месту отдыха, и надеются, что город будет поддерживать благоустройство сквера еще многие десятки лет.

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