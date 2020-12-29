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"РКС-Петрозаводск" подвели итоги и рассказали о планах на 2021 год

Новости. Общество
15:55, 30 Декабря 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
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Этот год для "РКС-Петрозаводск" был успешным.

АО "ПКС-Тепловые сети" продолжили модернизацию и автоматизацию котельных. На котельной, расположенной по  ул.Онежская флотилия, завершили большую работу по модернизации топливного хозяйства – отказались от использования мазута в качестве резервного топлива (вместо мазута стали использовать дизельное топливо), установили автоматизированную систему подготовки воды для ее дальнейшей подачи в город. Была проведена работа по замене тепловых сетей  на улицах Шотмана и Железнодорожная, отреконструированы сети по улице Красноармейской. В следующем году предприятие планирует инвестировать в сети 90 миллионов рублей. Также продолжат и совершенствование работы котельных – внедрение автоматизационного управления.

АО "ПКС-Водоканал" в этом году провели большую реконструкцию на наб. Варкауса, где было заменено 480 метров водопроводных сетей, что обошлось предприятию почти в 25 миллионов рублей.  Переложены канализационные сети от ТИЗ "Усадьба" до завода "Амкодор-Онего" и территории Пескобазы.

В следующем, 2021 году, также, синхронизировав свою работу с дорожными ремонтами, АО "ПКС-Водоканал" планирует заменить сети по улице Луначарского. Здесь будет переложен участок длиной 1 км 800 метров, планируемый размер инвестиций – 60 миллионов рублей. Также в планах отремонтировать сети длиной 1 км 300 метров на улице Суоярвской.

В общей сложности в этом году АО "ПКС-Водоканал" инвестировали 47 миллионов рублей в водопроводные сети, в канализационные – 31 миллион рублей. В следующем году инвестиций будет еще больше: 97 миллионов рублей – в водопроводные сети, 127 миллионов рублей  – в канализационные.

Группа компаний "РКС" за 15 лет существования в Петрозаводске вложила в модернизацию водопроводных очистных сооружений 1,5 млрд рублей, в канализационные очистные сооружения вложено порядка 700 миллионов рублей.

Эти огромные инвестиции – вклад в здоровье петрозаводчан, будущее детей и экологию окружающей среды. В этом году на КОС повысили уровень автоматизации – проложили современное оптоволокно. ВОС стал соответствовать европейским стандартам работы: вместо узких специалистов на водопроводных очистных сооружениях работают техники-универсалы, заменяющие слесарей, машинистов, коагулянщиков. В 2015 году по решению Совета Баренцева/Евроарктического региона из списка "экологических горячих точек" была исключена точка К4 – городские водоочистные сооружения. В этом году из "экологических горячих точек" исключили и КОС.

К 100-летию республики Карелия "РКС-Петрозаводск" сделали подарок петрозаводчанам и гостям города – благоустроенный сквер на наб. Варкауса.

Несмотря на изменившиеся условия работы в связи с пандемией, в этом году "РКС-Петрозаводск" выполнили запланированную инвестиционную программу в полном объеме, а в следующем году "РКС" подняли планку – модернизаций будет еще больше, работа сетей станет еще надежнее!

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