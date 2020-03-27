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Коммунальщики Петрозаводска проводят дезинфекцию объектов

Новости. Экономика
16:08, 03 Апреля 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
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"РКС-Петрозаводск" начали проводить дезинфекцию объектов.

Технику, автомобили и помещения в автотранспортных цехах АО "ПКС-Водоканал" и АО "ПКС-Тепловые сети" сотрудники в обязательном порядке дезинфицируют в конце рабочего дня.

Сегодня работники приступили к дезинфекции канализационных насосных станций.

"Мы делаем все, для того, чтобы уменьшить риски заражения инфекцией наших сотрудников и населения, поэтому приняли решение, что такая мера необходима, будем по собственной инициативе дезинфицировать помещения и оборудование. Обрабатывать канализационные насосные станции дезинфектантом  мы планируем два раза в неделю", – рассказал начальник сектора насосных станций Дмитрий Пикульский.

Дезинфекцию проводят с использованием необходимых СИЗ.

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