"РКС-Петрозаводск" "за" раздельный сбор мусора

На еженедельном собрании комитета ЖКХ в администрации Петрозаводска экоактивисты подняли вопрос о разделении мусора. Разделение мусора – самый цивилизованный и экологичный подход в вопросе утилизации отходов, который кажется достаточно хлопотным и не несущим особой значимости для горожан.

Но пользу его сложно переоценить:

- Раздельный сбор мусора предотвращает засоры канализации. В диспетчерскую службу АО "ПКС-Водоканал" регулярно поступают сообщения от петрозаводчан о разливах канализационных вод и неприятном запахе. Причина всегда одна – засор канализации. Он возникает из-за попадания в стоки нерастворимых веществ, к которым относятся не только твердый мусор, но и жирные пищевые отходы. Крупы, макароны размокают и слипаются в воде, создают нерастворимую "пробку". Бригады "РКС-Петрозаводск" днем и ночью выезжают на устранения засоров, затрачивая человеческие и финансовые ресурсы, которые можно было бы направить на текущие работы и модернизацию сетей.

- Раздельный сбор мусора позволит контролировать рост свалок, наносящих серьезный вред окружающей среде. Здесь все просто: раздельный мусор сортируют и отвозят на переработку. Пластиковая бутылка не будет сотни лет разлагаться на свалке, а снова станет упаковкой, пищевые же отходы превратятся в компост и удобрят деревья в вашем дворе.

- Раздельный сбор мусора воспитывает в нас бережное отношение к ресурсам планеты. Экологичное будущее начинается с каждого человека, осознанного отношения к тому, что мы оставляем после себя.

"РКС-Петрозаводск" не остается в стороне от решения экологических проблем. Компания заботится не только о горожанах, но и о планете в целом. Благодаря модернизации водозаборных и канализационных очистных сооружений, петрозаводчане пьют чистую воду, и Онежское озеро при этом не страдает: загрязнения утилизируются без нанесения вреда природе. Более того, из канализационных очистных сооружений в озеро попадает вода еще чище, чем та, что поступает на водозаборные очистные сооружения изначально. Из осадков сточных и промывных вод сотрудники "РКС-Петрозаводск" производят компост. Также работники "РКС-Петрозаводск" проводят просветительную работу: в игровой форме – для младших школьников, на познавательных экскурсиях – для детей старшего возраста и студентов. Разделять мусор, заботиться о природе, а заодно и о коммуникациях в собственном доме, по силам каждому. Если во дворе вашего дома нет контейнеров для разного типа мусора, вопрос всегда можно решить через управляющую компанию, также отходы, в том числе и пищевые, можно сдать централизованно, для этого в городе существуют передвижные пункты приема.

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