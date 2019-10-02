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Новости. Общество
10:52, 02 Октября 2019
фото: АО "ПКС-Водоканал"

"РКС-Петрозаводск" "за" раздельный сбор мусора

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На еженедельном собрании комитета ЖКХ в администрации Петрозаводска экоактивисты подняли вопрос о разделении мусора. Разделение мусора – самый цивилизованный и экологичный подход в вопросе утилизации отходов, который кажется достаточно хлопотным и не несущим особой значимости для горожан.

Но пользу его сложно переоценить:

- Раздельный сбор мусора предотвращает засоры канализации. В диспетчерскую службу АО "ПКС-Водоканал" регулярно поступают сообщения от петрозаводчан о разливах канализационных вод и  неприятном запахе. Причина всегда одна – засор канализации. Он возникает из-за попадания в стоки нерастворимых веществ, к которым относятся не только твердый мусор, но и жирные пищевые отходы.  Крупы, макароны  размокают и слипаются в воде, создают нерастворимую "пробку". Бригады "РКС-Петрозаводск"  днем и ночью выезжают на устранения засоров, затрачивая человеческие и финансовые ресурсы, которые можно было бы направить на текущие работы и модернизацию сетей.

- Раздельный сбор мусора позволит контролировать рост свалок, наносящих серьезный вред окружающей среде. Здесь все просто: раздельный мусор сортируют и отвозят на переработку. Пластиковая бутылка не будет сотни лет разлагаться на свалке, а снова станет упаковкой, пищевые же отходы превратятся в компост и удобрят деревья в вашем дворе.

- Раздельный сбор мусора воспитывает в нас бережное отношение к ресурсам планеты. Экологичное  будущее начинается с каждого человека, осознанного отношения к тому, что мы оставляем после себя.

"РКС-Петрозаводск"  не остается в стороне от решения экологических проблем. Компания заботится не только о горожанах, но и о планете в целом. Благодаря модернизации водозаборных и канализационных очистных сооружений, петрозаводчане пьют чистую воду, и Онежское озеро при этом не страдает:  загрязнения утилизируются без нанесения вреда природе. Более того, из канализационных очистных сооружений в озеро попадает вода еще чище, чем та, что поступает на водозаборные очистные сооружения изначально. Из осадков сточных и промывных вод сотрудники "РКС-Петрозаводск" производят компост. Также работники "РКС-Петрозаводск" проводят просветительную работу: в игровой форме – для младших школьников, на познавательных экскурсиях – для детей старшего возраста и студентов. Разделять мусор, заботиться о природе, а заодно и о коммуникациях в собственном доме, по силам каждому. Если во дворе вашего дома нет  контейнеров для разного типа мусора, вопрос всегда можно решить через управляющую компанию, также отходы, в том числе и пищевые, можно сдать централизованно, для этого в городе существуют передвижные пункты приема.

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Комментарии

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Беня
2019-10-02 12:06:01
...засор канализации. Он возникает из-за попадания в стоки нерастворимых веществ, к которым относятся не только твердый мусор, но и жирные пищевые отходы.....
Какать-то хоть можно? Я сомневаюсь шо "балясины" где-то там в глубинах труб растворяюся :) из этого следует шо вроде как по идее нельзя, шо нонсенс :)
насмешница
2019-10-02 11:33:59
Может быть проще варить столько макарон, сколько можешь съесть или поменьше? Признак цивилизованного человека - вставать из-за стола слегка голодным
Горожанин
2019-10-02 11:12:33
Серьезная и важная работа по экологии подменяется у нас бесконечными разговорами о раздельном сборе мусора. Было же уже - стояли ведра для сбора пищевых отходов на лестничных площадках. Развели тараканов и крыс, выбросили ведра. Сейчас предлагается пищевые отходы сдавать в передвижные пункты... прогресс, однако! Только кто понесет? Представляется разумным, что канализация должна быть устроена так, чтоб остатки макарон без проблем туда уходили! А уж там перерабатывались.
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