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Робот-пылесос можно использовать для прослушки, выяснили ученые

Новости. Общество
23:30, 07 Декабря 2020
фото: © REUTERS/Jason Lee
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Алгоритм может расшифровать до 90% информации, которую говорили в присутствии робота-пылесоса.

Сингапурские ученые протестировали, как именно домашний робот-пылесос можно использовать для записи частных разговоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, о котором ученые рассказали на конференции SenSys20.

Чтобы уверенно ориентироваться в квартире во время уборки и не натыкаться на предметы мебели, роботы-пылесосы используют датчики на основе так называемых лидаров. Такие устройства могут с помощью лазеров вычислять расстояние до разных объектов и с помощью этой информации выстраивать карту местности. Именно по такой карте и ориентируются роботы-пылесосы.

Кроме расстояния лидар может считывать и иную информацию – например, если луч лазера "ощупывает" вибрирующий предмет, то у него в памяти оказываются все амплитуды его колебаний. Если таким предметом окажется мембрана динамика, то по данным в лидаре – а, следовательно, и в роботе-пылесосе – теоретически можно восстановить, что именно проигрывал динамик. Учитывая, что подобные мембраны бывают довольно чувствительны, то они могут вибрировать даже тогда, когда рядом с ними просто кто-то говорит.

Ученые из Национального университета Сингапура решили на практике проверить, можно ли по таким данным узнать, что именно говорил человек в присутствии робота-пылесоса. В своем эксперименте исследователи попытались восстановить, какие именно клипы шли по телевизору в присутствии робота-пылесоса, а также какие именно цифры произносил в то же время человек.

Специалисты собрали около 19 часов записи, а затем с помощью специальной программы и алгоритмов искусственного интеллекта расшифровали полученную информацию с точностью до 90% – как цифры, которые в обычной жизни могут быть номером банковской карты и пин-кодом к ней, так и тематику клипов. Благодаря этой информации хакеры могут как обокрасть владельца робота-пылесоса, так и узнать важную информацию о его взглядах и политической ориентации.

В связи с этим ученые посоветовали пользователям не подключать эти устройства к интернету, а производителям лидаров рекомендовали скорректировать их работу.

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