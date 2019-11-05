Родитель ребенка-инвалида назвал три причины, по которым коррекционный интернат в Соломенном строить не нужно

Председатель отделения ВОРДИ в Карелии Станислав Мишичев отстаивает три позиции, по которым коррекционную школу в Соломенном строить не стоит.

Во-первых, нахождение инвалидов должно максимально соответствовать требованиям, предъявляемых международным законодательством: они должны находиться в городской среде.

"Хотя Соломенное относят к городской территории, - отметил Мишичев, - но если посмотреть на градплан и перспективы застройки, то можно сделать обратный вывод. Строительство школ нельзя рассматривать отдельно от инфраструктуры. Должно быть предусмотрено строительство домов, дорог, магазинов и школы как единого целого. А в нашей ситуации взяли и вырвали школу из общей цепочки. Дети, проживающие в интернате по 5 дней в неделю, будут удалены от культурных, оздоровительных и медицинских объектов. И лес с озером не смогут им заменить необходимую инфраструктуру".

Во-вторых, Соломенное – это плохая транспортная доступность.

Многие родители самостоятельно подвозят детей-инвалидов в школу, и, учитывая, что время ожидания транспорта, следующего в Соломенное, намного больше по сравнению с другими направлениями, людям придется мерзнуть на морозе и мокнуть под дождем.

"Некоторые дети-инвалиды самостоятельно добираются до школы, - напомнил Станислав Мишичев, - поэтому они также столкнутся с проблемой транспортного сообщения".

И третий момент, один из важных – близость туберкулезного диспансера.

"Хоть и говорят, что по нормам СЭС все замечательно, мы же понимаем, что пациенты туберкулезного диспансера – это в основном люди, освободившиеся из мест лишения свободы, и асоциальные элементы. В тубдиспансере нет режима, который бы предусматривал их постоянное пребывание там при лечении, поэтому они свободно уходят и приходят. Они ездят с открытой формой туберкулеза в общественном транспорте, где будут ездить и дети-инвалиды, и стоять будут на одной и той же остановке".

В ходе обсуждения проблемы Министерство образования и представители ВОРДИ создали анкету, в которой родители могут высказать свое мнение по данному вопросу.

Какой вариант решения вопроса предложил Мишичев министру образования, читайте здесь.