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Новости. Общество
15:29, 05 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Родитель ребенка-инвалида назвал три причины, по которым коррекционный интернат в Соломенном строить не нужно

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Председатель отделения ВОРДИ в Карелии Станислав Мишичев отстаивает три позиции, по которым коррекционную школу в Соломенном строить не стоит.

Во-первых, нахождение инвалидов должно максимально соответствовать требованиям, предъявляемых международным законодательством: они должны находиться в городской среде.

"Хотя Соломенное относят к городской территории, - отметил Мишичев, - но если посмотреть на градплан и перспективы застройки, то можно сделать обратный вывод. Строительство школ нельзя рассматривать отдельно от инфраструктуры. Должно быть предусмотрено строительство домов, дорог, магазинов и школы как единого целого. А в нашей ситуации взяли и вырвали школу из общей цепочки. Дети, проживающие в интернате по 5 дней в неделю, будут удалены от культурных, оздоровительных и медицинских объектов. И лес с озером не смогут им заменить необходимую инфраструктуру".

Во-вторых, Соломенное – это плохая транспортная доступность.

Многие родители самостоятельно подвозят детей-инвалидов в школу, и, учитывая, что время ожидания транспорта, следующего в Соломенное, намного больше по сравнению с другими направлениями, людям придется мерзнуть на морозе и мокнуть под дождем.

"Некоторые дети-инвалиды самостоятельно добираются до школы, - напомнил Станислав Мишичев, - поэтому они также столкнутся с проблемой транспортного сообщения".

И третий момент, один из важных – близость туберкулезного диспансера.

"Хоть и говорят, что по нормам СЭС все замечательно, мы же понимаем, что пациенты туберкулезного диспансера – это в основном люди, освободившиеся из мест лишения свободы, и асоциальные элементы. В тубдиспансере нет режима, который бы предусматривал их постоянное пребывание там при лечении, поэтому они свободно уходят и приходят. Они ездят с открытой формой туберкулеза в общественном транспорте, где будут ездить и дети-инвалиды, и стоять будут на одной и той же остановке".

В ходе обсуждения проблемы Министерство образования и представители ВОРДИ создали анкету, в которой родители могут высказать свое мнение по данному вопросу.

Какой вариант решения вопроса предложил Мишичев министру образования, читайте здесь.

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Комментарии

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Сеня
2019-11-05 16:21:18
А в Сулажгоре же есть коррекционная школа интернат для ребят с плохим зрением , может её расширить , улучшить , расстроить дополнительно . Это же дешевле , чем строить новую школу-интернат . И не далеко находится .
Сандари
2019-11-05 16:41:17
Сеня, любая реконструкция всегда дороже нового строительства, т.к. надо впихнуть невпихуемое. В старый конструктив - все, что соответствует новым требованиям, в т.ч. размер земельного участка (который должен быть 4 га). И, кстати, 23 интернат в защитной зоне ТЭЦ, где новое строительство и реконструкция запрещены. Да и расширять куда будете?
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