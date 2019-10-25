Родители детей-инвалидов выберут место для строительства интерната в Петрозаводске до 8 ноября

Минобраз Карелии запустил опрос, который поможет определить место под строительство новой коррекционной школы-интерната.

В Петрозаводске проводится анкетирование по вопросу выбора места для строительства школы-интерната. В разработке анкеты приняли участие родители детей с инвалидностью из Карельского регионального отделения всероссийской организации родителей детей-инвалидов, представители региональной общественной организации "Согласие" и республиканского отделения "Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей", рассказали в Министерстве образования.

Родителям особенных детей предлагают ответить на такие вопросы, как согласны ли они с решением о размещении нового здания специальной школы-интерната в микрорайоне Соломенное, готовы вы они ждать 5 лет, если будет принято решение о выборе другого участка под строительство интерната и др.

Анкетирование будет проводиться до 8 ноября 2019 года. Анкету можно найти на сайте Карельского института развития образования.

Напомним, Карелии подтверждено федеральное финансирование строительства новой коррекционной школы в размере более чем 264 миллиона рублей на 2020 и 2021 годы. Предлагаемый участок для строительства школы находится в микрорайоне Соломенное.

"Расположение школы на иных участках в столице Карелии также возможно, но только после разработки и согласования нового генплана Петрозаводска. Исходя из практики других регионов России, это сложная юридическая процедура может длиться в течение 2021 года. Если будет принято решение отложить строительство, то федеральные средства придётся вернуть и нет гарантии того, что они будут вновь выделены после того, как будет найден новый участок", - сообщали в Минобразования республики.

Ранее родители детей-инвалидов создали петицию, где выразили свое несогласие с решением властей о строительстве коррекционной школы в Соломенном.