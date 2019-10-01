Родители детей-инвалидов в Петрозаводске выступили против строительства школы-интерната на месте свалки

В Петрозаводске родители детей-инвалидов создали петицию, где выразили свое несогласие с решением властей о строительстве коррекционной школы в Соломенном.

Ранее министр образования Роман Голубев сообщил, что в Петрозаводске школу-интернат для детей-инвалидов, которую ранее планировали построить на Древлянке, решили возвести в Соломенном.

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья уточнили, что в связи с объединением 21 и 23 коррекционных школ Петрозаводска планируется строительство одной единой коррекционной школы-интерната в Соломенном, на месте территории бывшего стадиона Петрозаводского лесопильно-мебельного комбината, превращенного в свалку.

Не согласные с таким отношением к своим детям, родители детей с ОВЗ создали петицию.

"Мы – родители детей с ОВЗ, обучающихся в "Специальной (коррекционной) школе-интернате №21", категорически против строительства коррекционной школы в Соломенном. Наших детей хотят изолировать. Сейчас воспитанники нашей школы просыпаются в 6.00 утра, чтобы к 6.50 уже быть на автобусной остановке. Представьте, во сколько придется вставать и родителям и детям, чтобы добраться до Соломенного – отдаленной окраины города? Факт труднодоступности уже на лицо", - написали авторы петиции.

Родители детей с ОВЗ спрашивают у властей: где реализация программы "Доступная среда"?

Авторы петиции просят поддержать их и не дать властям "избавиться от особенных детей".

Ранее коррекционную школу-интернат на 300 мест планировали построить на Древлянке, в районе новостроек, где расположен родник "Лягушка".

Активисты при обсуждении строительства школы для особых детей высказали опасения, что при реализации проекта в жизнь может быть нанесен ущерб парку и роднику "Лягушка".

Петицию можно подписать здесь.