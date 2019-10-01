Подписаться
Новости. Общество
09:54, 01 Октября 2019
фото: © Зураб Джавахадзе / из архива ИТАР-ТАСС

Родители детей-инвалидов в Петрозаводске выступили против строительства школы-интерната на месте свалки

Загрузка...

В Петрозаводске родители детей-инвалидов создали петицию, где выразили свое несогласие с решением властей о строительстве коррекционной школы в Соломенном.

Ранее министр образования Роман Голубев сообщил, что в Петрозаводске школу-интернат для детей-инвалидов, которую ранее планировали построить на Древлянке, решили возвести в Соломенном.

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья уточнили, что в связи с объединением 21 и 23 коррекционных школ Петрозаводска планируется строительство одной единой коррекционной школы-интерната в Соломенном, на месте территории бывшего стадиона Петрозаводского лесопильно-мебельного комбината, превращенного в свалку.

Не согласные с таким отношением к своим детям, родители детей с ОВЗ создали петицию.

"Мы – родители детей с ОВЗ, обучающихся в "Специальной (коррекционной) школе-интернате №21", категорически против строительства коррекционной школы в Соломенном. Наших детей хотят изолировать. Сейчас воспитанники нашей школы просыпаются в 6.00 утра, чтобы к 6.50 уже быть на автобусной остановке. Представьте, во сколько придется вставать и родителям и детям, чтобы добраться до Соломенного – отдаленной окраины города? Факт труднодоступности уже на лицо", - написали авторы петиции.

Родители детей с ОВЗ спрашивают у властей: где реализация программы "Доступная среда"?

Авторы петиции просят поддержать их и не дать властям "избавиться от особенных детей".

Ранее коррекционную школу-интернат на 300 мест планировали построить на Древлянке, в районе новостроек, где расположен родник "Лягушка".

Активисты при обсуждении строительства школы для особых детей высказали опасения, что при реализации проекта в жизнь может быть нанесен ущерб парку и роднику "Лягушка".

Петицию можно подписать здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-10-01 10:24:50
много носом водить стали. То директор не тот, то школа не там.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.09.2019, 12:09
Грузовик раздавил женщину, выбежавшую на дорогу в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО)
28.09.2019, 09:54
ДТП в Карелии: "Машина в хлам. Люди в реанимации"
28.09.2019, 10:15
НЛО пролетел в Карелии (ВИДЕО)
28.09.2019, 13:09
Трое рыбаков утонули на озере в Карелии
27.09.2019, 14:44
На трассе в Карелии погиб 18-летний дорожный рабочий
25.09.2019, 15:53
"На уроке "щекотал" девочку по спине ножом"

Аналитика

30.09.2019 15:29
Обществоведение
Нужна офтальмологическая помощь
Учредитель и инвестор глазного центра Карелии предприниматель из Литвы Олег Ковригин в ходе рабочей поездки в Петрозаводск рассказал о планах развития офтальмологической помощи жителям республики.
Почему нет роста?
30.09.2019 12:41
Въезжай и живи
27.09.2019 12:16
Карелфарму – 100 лет!
27.09.2019 09:13
Большие перемены с Ириной Мирошник 7
26.09.2019 11:19
Вся аналитика

Чтиво

26.09.2019 09:00
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"Других рук у Бога нет", или Цветы для хирурга
26.09.2019 08:28
"Историческая память становится площадкой для баталий" 6
25.09.2019 16:02
Цыпкин против глупости 7
25.09.2019 11:34
архив чтиво

Медиа

"Резонанс" на ТНТ-Онего
30.09.2019 10:07
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»