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Более семи тысяч детей стоят в очереди в детский сад в Петрозаводске
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Родители малышей просят построить новые детские сады в Петрозаводске

Новости. Общество
16:52, 03 Марта 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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Более семи тысяч детей стоит в очереди в дошкольные учреждения в столице Карелии.

Устройство детей в детские сады стало основной темой, которую подняли родители, пришедшие сегодня на личный прием к начальнику управления образования администрации Петрозаводска Светлане Пахомовой.

Так, Анастасия Барбашина живет на улице Сегежской. Она потребовала от городских властей скорейшего завершения строительства здания детского сада на улице Репникова. Женщина хотела бы отдать в новое учреждение своего второго ребенка, которому сейчас полгода.

"Меня и других жителей Ключевой очень беспокоит то, что власти не предпринимают достаточных усилий для того, чтобы решить вопрос с очередями в детские сады. Когда я записывала в садик своего первого ребенка, мы были в очереди пятитысячными. Второй ребенок оказался в очереди уже семитысячным. Когда мы сможем попасть детский сад? Боюсь, что к моменту, когда подойдет наша очередь, нам придет пора идти в школу. И таких как я много. Почему не соблюдаются наши права? Нам нужен новый детский сад на Ключевой. Мы уже готовы собирать подписи в защиту садика и при необходимости будем обращаться к федеральным властям.", - возмущалась жительница Ключевой.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-03-03 17:29:19
Это такой ответ мэрии на возмущения общественности по "Каменному бору". Так голову надо включать, прежде чем свои интересы выше общественных ставить! Люди перестали доверять "благим намереньям", когда под их прикрытием обтяпываются свои шкурные делишки. Не зря сказал депутат, что в "мэрии всё порешали". Известно ,что за такими "решениями" кроется!
новый
2020-03-03 17:22:01
Протестанутым активистам указали на ихнее место. Анишин прав.
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