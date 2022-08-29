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Родители школьников и учителя из Карелии приняли участие во Всероссийском родительском собрании

Новости. Общество
13:31, 02 Сентября 2022
фото: © freepik

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Появятся профильные классы и единый стандарт образования, а ремонт школ не требует дополнительных средств от родителей

Жители Карелии, которые отправляют своих детей, братьев и сестер в школу, присоединились к Всероссийскому родительскому собранию, чтобы узнать, что нового ждут школьников и родителей в новом учебном году. Участвовать в онлайн-трансляции могли родительские сообщества из всех федеральных округов и областей страны. Перед слушателями выступил министр просвещения России Сергей Кравцов. 

«Я вхожу в родительский комитет, поэтому мне было интересно послушать о новшествах. Подключиться к прямому эфиру собрания было просто. Я узнала много важных нюансов о работе школы и новых правилах. Например, о том, что в школах остаются бумажные учебники, а на уроках будет запрещено пользоваться телефонами», ― рассказала петрозаводчанка Лариса Кузнецова.

С 1 сентября во всех школах страны вводится единый стандарт образования. Это значит, что постепенно все школы перейдут на одну программу обучения, учебники с единым содержанием. Карельские учителя отмечают, что это снимет большое количество бумажной работы с педагогов и освободит время для самообразования и внеклассной работы.

«Конечно, если сейчас введут единый стандарт, четкие программы, это значительно снизит нагрузку. Составление любой рабочей программы – это дополнительная нагрузка для учителя. У нас появится время на самообразование и воспитательную деятельность с учениками. Это очень важно», ― рассказала учитель Лоухской школы Анастасия Лохова.
По словам Министра просвещения РФ Сергея Кравцова, в российских школах появятся инженерные, судостроительные и другие профильные классы. Школьникам будет проще выбрать профессию в будущем.

Также Сергей Кравцов рассказал о ходе капремонта школ и родительском контроле за ремонтом и строительством. Он объяснил, что школы не должны требовать деньги на ремонт у родителей. Программы капитального ремонта учебных заведений полностью обеспечены бюджетом, а текущие ремонты регионы проводят за счет средств из местных бюджетов.

Темы для общения с родителями были выбраны, исходя из мониторинга обращений родителей в Минпросвещения РФ. Российское министерство просвещение продолжит использовать современный цифровой формат взаимодействия с родителями.

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