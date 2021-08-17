Реклама
Утверждены формы избирательных бюллетеней на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Карелии
17.08.2021 19:30
Как узнать, какие кандидаты участвуют в выборах и где проголосовать (ВИДЕО)
17.08.2021 18:54
Любой гражданин может пройти обучение и стать наблюдателем на выборах (ВИДЕО)
17.08.2021 18:37

Родителям с детьми до 8 лет с 1 сентября повысят выплаты по больничным

Новости. Общество
16:15, 18 Августа 2021
фото: © Владимир Астапкович / ТАСС

Новости партнеров

С 1 сентября 2021 года родители всех детей до 8 лет смогут получать максимальные выплаты по больничному листу независимо от стажа.

Об этом сообщила Life.ru ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

По ее словам, сейчас многие родители теряют в деньгах, если вынуждены перестать работать из-за болезни ребёнка. Пособие по временной нетрудоспособности может быть меньше, чем зарплата.

Она пояснила, что размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от количества дней на больничном, подлежащих оплате, в зависимости от возраста ребёнка и вида его заболевания.

«С 1 сентября на размер пособия по больничному листу по уходу за ребёнком до 8 лет не будет влиять то, как он лечился — дома или в стационаре. Даже если у родителя нет стажа работы, ему заплатят пособие в размере 100% среднего заработка. А средний заработок ему рассчитают по МРОТ. Минимальный размер дневного пособия по больничному из МРОТ — 420,56 рубля. Для родителей детей старше 8 лет размер пособия будет рассчитываться в прежнем порядке. Будет учитываться страховой стаж родителя и то, как лечился ребенок — амбулаторно или в стационаре», — объяснила  Красовская.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2021, 14:53
Издан документ с названиями карельских болот, где запретили сбор редких ягод
17.08.2021, 11:42
Рыжеволосую женщину, пропавшую в Петрозаводске, нашли мертвой
12.08.2021, 16:27
Ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург (СРОЧНО)
14.08.2021, 09:13
В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей: двое в тяжелом состоянии
16.08.2021, 10:01
Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии
15.08.2021, 10:08
Стало известно, кого спасатели нашли вмерзшим в лед в Онежском озере в Карелии

Аналитика

17.08.2021 12:10
Обществоведение
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
В «Клиниках на Чайкиной» можно получить справку на антиген COVID-19 за 15 минут со скидкой 15%.
Жить по-советски 2
17.08.2021 12:00
Не детектив, а лирическая повесть 2
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы 3
11.08.2021 12:22
Вся аналитика

Чтиво

17.08.2021 10:11
Без политики
Повышение надежности электроснабжения микрорайона Соломенное
В СМИ на прошедшей неделе появились сообщения об участившихся случаях отключения электричества в Соломенном.
«Быть фермером — это игра!»
11.08.2021 11:05
Руководство по выбору и покупке колец с изумрудом
10.08.2021 18:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»