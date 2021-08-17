Родителям с детьми до 8 лет с 1 сентября повысят выплаты по больничным

С 1 сентября 2021 года родители всех детей до 8 лет смогут получать максимальные выплаты по больничному листу независимо от стажа.

Об этом сообщила Life.ru ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

По ее словам, сейчас многие родители теряют в деньгах, если вынуждены перестать работать из-за болезни ребёнка. Пособие по временной нетрудоспособности может быть меньше, чем зарплата.

Она пояснила, что размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от количества дней на больничном, подлежащих оплате, в зависимости от возраста ребёнка и вида его заболевания.

«С 1 сентября на размер пособия по больничному листу по уходу за ребёнком до 8 лет не будет влиять то, как он лечился — дома или в стационаре. Даже если у родителя нет стажа работы, ему заплатят пособие в размере 100% среднего заработка. А средний заработок ему рассчитают по МРОТ. Минимальный размер дневного пособия по больничному из МРОТ — 420,56 рубля. Для родителей детей старше 8 лет размер пособия будет рассчитываться в прежнем порядке. Будет учитываться страховой стаж родителя и то, как лечился ребенок — амбулаторно или в стационаре», — объяснила Красовская.