Родителям вернут 50 процентов стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь

Президент России Владимир Путин считает, что детский отдых должен быть максимально доступным.

В ходе своего ежегодного послания президент сегодня акцентировал внимание на детском отдыхе, предложив возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь.

"Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Ведь именно в детстве на многие годы вперед закладывается основа здоровья. Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь", - сказал Владимир Путин.

Кроме того, чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, глава государства предложил до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20 процентов его затрат на туристические поездки по России.

Ранее президент России предложил ввести новую единовременную выплату для семей школьников и будущих первоклассников.