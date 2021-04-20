Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Печи начали плавиться из-за количества сжигаемых трупов в Индии 2
20.04.2021 21:30
В Петрозаводске объявился 14-й претендент на кресло сити-менеджера 13
20.04.2021 16:35
В Минтрансе Карелии объяснили, почему подрядчики не достроили три моста 1
Сегодня 07:15
Подрядчики в Карелии забыли достроить три моста (ФОТО) 8
20.04.2021 15:45
Дочернее предприятие водочной компании расширяет производство антисептиков в Петрозаводске 5
20.04.2021 15:38
В Петрозаводске дайверы искали утопленный айфон, а нашли уникальные монеты (ФОТО) 8
Сегодня 10:24
Снег с дождем идет в Карелию 4
20.04.2021 13:31

Родителям вернут 50 процентов стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь

Новости. Общество
13:14, 21 Апреля 2021
фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
Загрузка...

Президент России Владимир Путин считает, что детский отдых должен быть максимально доступным.

В ходе своего ежегодного послания президент сегодня акцентировал внимание на детском отдыхе, предложив возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь.

"Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Ведь именно в детстве на многие годы вперед закладывается основа здоровья. Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь", - сказал Владимир Путин.

Кроме того, чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, глава государства предложил до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20 процентов его затрат на туристические поездки по России.

Ранее президент России предложил ввести новую единовременную выплату для семей школьников и будущих первоклассников.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ромео
2021-04-21 13:17:40
либералы в бешенстве! Ведь они уже эти деньги распилили, а тут детям надо отдать
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»