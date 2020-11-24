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Родные ученого Логинова возмущены заявлением оперштаба Карелии, что он умер не от коронавируса

Новости. Общество
16:05, 25 Ноября 2020
фото: © страница Вконтакте Константина Логинова/vk.com/id121595972
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Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Карелии заявил, что ученый Константин Логинов скончался в ковид-центре не от коронавируса, родные это опровергают.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились родные Константина Логинова, ученого-этнографа, скончавшегося 18 ноября на 69-ом году жизни в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции.

Родственники ученого возмущены опубликованной в оперштабе Карелии информации, где говорится, что, несмотря на выявленный коронавирус, "причиной смерти по результатам экспертизы стало другое тяжёлое заболевание неинфекционного характера".

Родные ученого Логинова не понимают, почему Оперштаб пытается опровергнуть диагноз, явившийся причиной смерти Константина Кузьмича.

"У нас на руках есть справка о смерти, в ней указаны диагнозы, явившиеся причиной смерти, среди них значится COVID-19", - сообщили родные и в доказательство прислали в редакцию копию документа о смерти.

Также родственники рассказали, что при получении тела из больницы им был дан на подпись документ Роспортребнадзора, в котором прописаны правила захоронения человека, умершего от коронавирусной инфекции.

"Надежда Михайловна, жена Константина Логинова, в этом документе от Роспотребнадзора расписывалась, - рассказали родные. – Она хотела попрощаться, хоть посмотреть, но гроб открывать не разрешили, сказали, что тело помоют, а одежду положат сверху, гроб закроют, открывать будет нельзя. А теперь говорят в Оперштабе, что он не от коронавируса умер?!"

Напомним, что незадолго до своей госпитализации ученый пожаловался в социальных сетях на то, что не может вызвать врача.

"Карельская медицина решила меня уморить, - написал Константин Логинов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". - С 5 ноября супруга не может вызвать врача на дом из поликлиники номер два. Ни одного ответа. При температуре 38,5 меня лихорадит стучу зубами и коленками. Хорошо, что бывает 37. Запахи пропали сегодня с утра жена звонит и без толку. Скорой до меня дела нет. Кто-то знает, где выход?".

Так как Константин Логинов был известным ученым, его знали многие, поэтому его смерть, а впоследствии и пост о том, что не может дождаться врача, вызвали общественный резонанс.

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Комментарии

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кир
2020-11-25 16:09:28
Все когда-то умрут. Его час пришёл, чего возмущаться?
Гость
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